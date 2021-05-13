Samsung Galaxy A22s 5G получит SoC MediaTek Dimensity 700

Сетевые источники поделились подробностями о недорогом смартфоне Samsung Galaxy A22s 5G, который еще не был представлен официально. Аппарат засветился в базе Google Play Console, раскрывшей некоторые его характеристики. Итак, смартфон получит восьмиядерную платформу MediaTek MT633 (Dimensity 700) с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, дисплей с разрешением Full HD+, 4 ГБ оперативной памяти, предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой OneUI, врезанную в дисплей селфи-камеру, а также квадратный блок тройной тыльной камеры с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп. Официальный релиз Galaxy A22s 5G ожидается в ближайшее время.