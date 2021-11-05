Samsung Galaxy A22s 5G запущен в России

Новейший телефон Samsung серии Galaxy A представляет дебют A22s 5G. Чем он отличается от A22 5G, выпущенного в июне? Беглый взгляд на страницу спецификаций показывает, что изменений не было, и с тем же дизайном и цветовыми решениями становится очевидным, что Galaxy A22s 5G - это просто ребрендинг A22 5G.

Смартфон оснащен 6,6-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением FHD + и частотой обновления 90 Гц. Сверху расположилась 8-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели находится 48-мегапиксельная основная камера, сверхширокий объектив на 8 мегапикселей и макро-камера на 2 мегапикселя. Чипсет Dimensity 700 5G от MediaTek находится у руля в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ памяти. Смартфон питается от аккумулятора на 5000 мАч и заряжается на 15 Вт через USB-C. Другие функции включают боковой сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников и оболочка One UI 3.1 поверх Android 11.

Galaxy A22s 5G выпускается в мятном, черном и белом цветах