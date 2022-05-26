Samsung Galaxy A23 5G может дебютировать в Европе

Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A23 4G в марте, но не делала никаких заявлений о версии 5G. Теперь голландское издание GalaxyClub сообщает, что Samsung намерена выпустить Galaxy A23 5G в Европе. Источник не раскрыл каких-либо спецификаций Samsung Galaxy A23 5G, но ясно, что смартфон не получит SoC Snapdragon 680 в качестве 4G-версии, поскольку не поддерживает подключение 5G.

Тем не менее, модель Galaxy A23 5G должна иметь некоторые общие черты с Galaxy A23 4G, включая основную камеру на 50 МП и аккумулятор на 5000 мАч. Когда смартфон официально выйдет выйдет в Европе не сообщается.