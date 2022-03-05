Samsung Galaxy A23 получил 50-Мп камеру

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A23, который работает под управлением операционной системы Android 12 с фирменной прошивкой One UI 4.1. Новинка также характеризуется 6,6-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080:2408 точек, частотой обновления 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, основной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, неназванным восьмиядерным процессором без поддержки сотовых сетей 5G, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт MicroSD, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 25-Вт зарядки.