Samsung Galaxy A23 получит 25-Вт зарядку

Заслуживающий доверия искатель утечек Мукул Шарма раскрыл некоторые подробности о смартфоне Samsung Galaxy A23, официальный релиз которого ожидается в первой половине этого года. Итак, устройству прочат 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, основную квадрокамеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру с датчиком изображения на 8 Мп, довольно производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 25-Вт проводной зарядки, корпус толщиной 8,4 мм и массой 195 граммов, а также предустановленную операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой OneUI 4.1.