Samsung Galaxy A23 получит 50-Мп камеру с OIS

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A23, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат основную камеру с четырьмя модулями, как и в Galaxy A22. Главный модуль получит 50-Мп датчик изображения SK Hynix и оптическую стабилизацию изображения, что является редкостью в данном ценовом сегменте. Также сообщается о сверхширокоугольном модуле разрешением 5 Мп, 2-Мп модуле для макрофотографии и 2 Мп датчике для замера глубины сцены. Официальный релиз Galaxy A23 должен состояться в конце марта. Также ожидается выход 5G-версии Galaxy A23, но она задержится до второй половины года.