Samsung Galaxy A24 обновили до Android 14

Компания Samsung выпустила финальную версию фирменной прошивки One UI 6.0 на основе операционной системы Android 14 для смартфона Galaxy A24. Ранее корейский гигант обновил свои флагманские смартфоны, несколько моделей среднего и бюджетного ценового сегмента, а также планшеты Samsung Galaxy Tab S9.

Напомним, что Galaxy A24 характеризуется 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G99, 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 1080:2340 пикселей и максимальной яркостью 1000 кд/м², тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, боковым дактилоскопическим сенсором, слотом для карт microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, поддержкой сотовых сетей 4G LTE и модулей NFC.
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