Samsung Galaxy A24 обновили до Android 14

Напомним, что Galaxy A24 характеризуется 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G99, 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 1080:2340 пикселей и максимальной яркостью 1000 кд/м², тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, боковым дактилоскопическим сенсором, слотом для карт microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, поддержкой сотовых сетей 4G LTE и модулей NFC.