Samsung Galaxy A24 получит 90-Гц AMOLED-экран

Сетевые инсайдеры поделились изображениями и подробностями о недорогом смартфоне Samsung Galaxy A24, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6.5-дюймового дисплея Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камеры в каплевидном вырезе на 13 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп, однокристальной системы MediaTek Helio H99, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системы Android 13 с оболочки One UI 5, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки проводной зарядки на 15 Вт, бокового дактилоскопического сенсора и 3,5-мм гнезда для наушников. Предполагается, что смартфон будет выпущен в конце этого месяца по ориентировочной цене в 190 долларов.