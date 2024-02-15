Samsung Galaxy A25 5G оценили в 30 тысяч рублей

В каталогах российских ритейлеров появился смартфон Samsung Galaxy A25 5G, который был представлен в конце прошлого года. Аппарат оценен в 30 и 33 тысячи рублей за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 5-нанометровой платформой Samsung Exynos 1280 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 1000 кд/кв.м, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 8 Мп (ультраширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, фирменной прошивкой One UI 6.0 на базе ОС Android 14 и корпусом с габаритами 161:76,5:8,3 мм и массой 197 г.

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