Samsung Galaxy A25 5G показали на рендерах

Авторитетный информатор Стив Хеммерстоффер опубликовал качественные изображения бюджетного смартфона Samsung Galaxy A25 5G, который еще не был представлен официально. Передняя часть из-за каплевидного выреза для селфи-камеры кажется устаревшей, а вот задняя благодаря трем отдельным модулям основной камеры похожа на флагманскую модель Galaxy S23. Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие 6,44-дюймового экрана, бокового дактилоскопического сенсора, интерфейса USB-C, 3,5-мм аудиогнезда и корпуса с размерами 162:77,5:8,3 мм.