Samsung Galaxy A25 5G показали в четырех расцветках

Профильное издание Android Headlines опубликовало качественные изображения недорогого смартфона Samsung Galaxy A25, официальный релиз которой ожидается в первой половине 2024 года. Отметим наличие расцветок Lime Green, Light Blue, Blue Grey и Black, экрана с каплевидным вырезом для фронтальной камерой и тройной тыльной камеры на задней панели.

По предварительным данным, смартфон оснастят корпусом с размерами 162:77,5:8,3 мм, 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, однокристальной системой Samsung Exynos 1280, 8 ГБ оперативной памяти, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 25-Вт проводной зарядки.