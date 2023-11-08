Samsung Galaxy A25 5G показали в четырех расцветках

Профильное издание Android Headlines опубликовало качественные изображения недорогого смартфона Samsung Galaxy A25, официальный релиз которой ожидается в первой половине 2024 года. Отметим наличие расцветок Lime Green, Light Blue, Blue Grey и Black, экрана с каплевидным вырезом для фронтальной камерой и тройной тыльной камеры на задней панели.

По предварительным данным, смартфон оснастят корпусом с размерами 162:77,5:8,3 мм, 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, однокристальной системой Samsung Exynos 1280, 8 ГБ оперативной памяти, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 25-Вт проводной зарядки.

OnePlus 12 получит 24 ГБ оперативной памяти …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о прототипе смартфона OnePlus 12, ко…
OnePlus Ace2 Pro полностью рассекречен …
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OneP…
Samsung Galaxy Z Flip5 испытали на прочность…
На YouTube-канале JerryRigEverything появилось очередное видео, посвященное складному смартфону Samsung G…
Смартфон iQOO Z8 представят 31 августа…
Компания iQOO объявила, что официальная презентация смартфона iQOO Z8 состоится в Китае 31 августа. Также…
У iPhone 15 Pro ломается NFC-чип из-за автомобилей BMW…
Владельцы смартфонов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max столкнулись с проблемой, которая многих сильно огорчит — …
Тонкий смартфон Vivo Y100 получил АКБ на 5000 мАч …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y100, которая при корпусе толщиной всего 7,49…
Google Pixel 8 уже разобрали на детали…
Компания Google буквально вчера вечером официально представила смартфоны серии Pixel 8, а уже сегодня поя…
Samsung Exynos 2400 будет мощнее чипа Qualcomm…
По информации инсайдеров, компания Samsung отказалась от процессора Exynos 2300 и вместо этого продолжает…
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor