Samsung Galaxy A25 получит камеру с оптической стабилизацией

Сетевые инсайдеры поделились качественными изображениями и подробностями о характеристиках смартфона Samsung Galaxy A25 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит плоскую боковую рамку с выступом для кнопок громкости, каплевидный вырез для фронтальной камеры и отдельно расположенные модули основной камеры, главный из которых будет основан на 50-Мп датчике изображения и оптической стабилизации изображения.

Смартфон также оснастят батареей ёмкостью 5000 мАч, 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти (наверняка будут и другие версии), фирменной однокристальной системой Exynos 1280 и корпусом с размерами 161:76,5:8,3 мм.
Xiaomi 13T Pro показали на пресс-рендерах …
В сети появились официальные изображения флагманских смартфонов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, официальный …
Tecno Spark Go 2024 засветился в Google Play Console…
В базе Google Play Console обнаружились подробности о бюджетном смартфоне Tecno Spark Go 2024, который ещ…
Honor 90 будет стоить 45 тысяч рублей …
Компания Honor решила пересмотреть цены на смартфон Honor 90 в России. Об этом сообщает профильный интерн…
Xiaomi показала флагманский смартфон Xiaomi 14…
Компания Xiaomi в лице руководителя Лу Вейбинга опубликовала изображения, демонстрирующее верхнюю часть ф…
Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition оценен в $880…
Помимо флагманских смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, вчера была представлена модель Titanium Special …
Упаковка подтвердила параметры Google Pixel 8…
Профильное издание Mydrivers поделилось фотографией коробки смартфона Google Pixel 8, который еще не был …
OnePlus 12 показали на пресс-фото …
Компания OnePlus поделилась качественными изображениями флагманского смартфона OnePlus 12, официальная пр…
Samsung сделает Galaxy S24 Ultra из титана…
Месяц назад компания Apple объявила о выпуске смартфонов линейки iPhone 15 Pro с уникальным корпусом из т…
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor