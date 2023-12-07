Samsung Galaxy A25 получит камеру с оптической стабилизацией

Сетевые инсайдеры поделились качественными изображениями и подробностями о характеристиках смартфона Samsung Galaxy A25 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит плоскую боковую рамку с выступом для кнопок громкости, каплевидный вырез для фронтальной камеры и отдельно расположенные модули основной камеры, главный из которых будет основан на 50-Мп датчике изображения и оптической стабилизации изображения.

Смартфон также оснастят батареей ёмкостью 5000 мАч, 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти (наверняка будут и другие версии), фирменной однокристальной системой Exynos 1280 и корпусом с размерами 161:76,5:8,3 мм.