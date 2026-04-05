Samsung Galaxy A27 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования бюджетного смартфона Samsung Galaxy A27 5G, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,40 ГГц и графическим адаптером Adreno 710, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 777 и 1802 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Galaxy A26 5G оснащается 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерной платформой Exynos 1380, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, защитой от пыли и воды (IP67), стереодинамиками, боковым дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки и корпусом толщиной 7,7 мм.