Samsung Galaxy A27 получит батарею на 5000 мАч

Профильный ресурс Galaxyclub поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A27, который выйдет в первом квартале следующего года. Утверждается, что аппарат оснастят батареей ёмкостью 5000 мАч и тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп. Вместе с этой моделью выйдут Galaxy A17, A37 и A57.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Galaxy A26 оснащается 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерной однокристальной системой Exynos 1380 с максимальной частотой 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G68 MP5 и модемом 5G, слотом для карты памяти microSD, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, защитой от пыли и воды (IP67), стереодинамиками, боковым дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, модулем NFC и корпусом толщиной 7,7 мм.