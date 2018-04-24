Samsung Galaxy A3 (2017) начал получать Android 8.0 Oreo

Компания Samsung Electronics начала обновлять смартфон Samsung Galaxy A3 (2017) до Android 8.0 Oreo. Апдейт уже доступен для российских пользователей. Прошивка A320FXXU3CRD4 распространяется «по воздуху». Напомним, что представленный в начале 2017 года Galaxy A3 (2017) изначально работает на Android 6.0.1 (Marshmallow) и оснащается 4,7-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1280 пикселей, 8-Мп фронтальной и 13-Мп основной камерами, восьмиядерным процессором Exynos 7870 с тактовой частотой 1,59 ГГц, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.