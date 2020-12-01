Samsung Galaxy A31 обновили до One UI 2.5

Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной оболочки One UI 2.5 для смартфона Galaxy A31. Апдейт под номером A315NKSU1BTK2 базируется на операционной системе Android 10 и, среди прочего, несет в себе ноябрьский патч безопасности Android. Из нововведений отметим поддержку Bitmoji для Always-On Display, а также улучшенную работу камеры и клавиатуры.

Напомним, что Samsung Galaxy A31 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, врезанной селфи-камерой на 20 Мп, квадрокамерой на 48, 8, 5 и 5 Мп, платформой MediaTek Helio P65, 4/6 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом.