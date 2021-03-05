Samsung Galaxy A32 вышел в России

Компания Samsung дала старт российским продажам смартфона Samsung Galaxy A32 4G, который отличается от вышедшей ранее в Европе 5G-модели. Новинка оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ вместо HD+ и кадровой частотой 90 Гц, процессором MediaTek Dimensity 720 вместо MediaTek Helio G80, квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп вместо 48 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп вместо 13 Мп и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Поддержка мобильных сетей пятого поколения в российской версии отсутствует. Смартфон оценен в 19 990 рублей за 64 ГБ флэш-памяти и 21 990 рублей за 128 ГБ.