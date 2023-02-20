Samsung Galaxy A33 5G получил оболочку One UI 5.1

Напомним, что Galaxy A33 5G характеризуется восьмиядерной платформой Exynos 1280, батареей ёмкостью 5000 мАч, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли (степень IP67), поддержкой сотовых сетей пятого поколения, адаптерами Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, дактилоскопическим сенсором, 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 5 и 5 Мп, а также селфи-камерой на 13 Мп.