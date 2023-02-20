Samsung Galaxy A33 5G получил оболочку One UI 5.1

Компания Samsung неожиданно выпустила фирменную надстройку One UI 5.1 для смартфона Galaxy A33 5G. Пока апдейт начали получать только южнокорейские пользователи, но в скором времени обновление придет и в другие страны. Помимо всех нововведений, прошивка с номером A336NKSU3CWB3 несет в себе февральский патч безопасности Android.

Напомним, что Galaxy A33 5G характеризуется восьмиядерной платформой Exynos 1280, батареей ёмкостью 5000 мАч, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли (степень IP67), поддержкой сотовых сетей пятого поколения, адаптерами Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, дактилоскопическим сенсором, 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 5 и 5 Мп, а также селфи-камерой на 13 Мп.