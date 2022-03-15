Samsung Galaxy A33 5G получит защиту от воды

Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Samsung Galaxy A33 5G, официальный релиз которого состоится уже завтра. Итак, аппарат получит 6,4-дюймовый S-AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, восьмиядерную платформу Samsung Exynos 1280, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, ОС Android 12 с надстройкой One UI 4.1 «из коробки», дактилоспический сенсор, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 25-Вт зарядки, селфи-камеру разрешением 13 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями на 48 Мп (есть оптическая стабилизация изображения), 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP67. Ориентировочная цена смартфона составляет 379 евро.