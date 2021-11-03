Samsung Galaxy A33 5G выйдет в начале следующего года в четырех цветах

В интернете появилась информация о цветовых вариантах грядущего смартфона Samsung Galaxy A33 5G. Как и будущий смартфон Samsung Galaxy A53, Galaxy A33 5G будет доступен в черном, белом, голубом и оранжевом цветах - последний цвет, по-видимому, заменит лавандовый цвет в телефонах серии Galaxy A текущего поколения.

Другая информация заключается в том, что Galaxy A33, скорее всего, будет поддерживать только сеть 5G. Судя по истории, Samsung выпустила Galaxy A32 5G в январе 2021 года, а затем в феврале этого же года выпустила Samsung Galaxy A32 4G, что намекает на запуск Samsung Galaxy A33 5G в январе 2022 года.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A33 5G
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