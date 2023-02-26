Samsung Galaxy A34 5G получит SoC Dimensity 1080

В базе Google Play Console обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A34 5G, который еще не был представлен официально. Ресурс подтвердил наличие в устройстве восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 1080, 6 ГБ оперативной памяти, дисплея с разрешением 2340:1080 пикселей и предустановленной операционной системы Android 13.

Ранее сообщалось о тройной основной камере с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 5 Мп (макро), фронтальной камере на 13 Мп, аккумуляторе ёмкостью 5000 мАч, поддержке проводной зарядки мощностью 25 Вт и защите от воды (степень IP67).