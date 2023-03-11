Samsung Galaxy A34 и A54 получат стеклянный задник

На индийском сайте компании Samsung появилась страница, посвященная смартфонам Galaxy A34 и Galaxy A54. Страничка подтвердила наличие защиты от воды, оптическую стабилизацию в главном модуле основной камеры и стеклянные задние панели. Заметим, что в пока еще актуальных смартфонах Galaxy A используются пластиковые задники. Судя по всему, в Samsung решили сделать устройства данной линейки более премиальными. Так можно объяснить утекшие недавно в сеть высокие цены – от 420 и от 520 евро соответственно. Официальная презентация Samsung Galaxy A54 и A34 ожидается на следующей неделе.

По предварительным данным, младшую модель оснастят однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, 6 ГБ оперативной памяти, экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, операционной системой Android 13 «из коробки», тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 5 Мп (макро), селфи-камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт и защитой от воды в соответствии со степенью IP67.