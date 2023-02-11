Samsung Galaxy A34 получит 120-Гц AMOLED-экран

Профильное издание Winfuture раскрыло характеристики смартфона Samsung Galaxy A34, официальный релиз которого ожидается до конца месяца. Итак, аппарат оснастят 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 5 Мп (макро), селфи-камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, однокристальной системой MediaTek Dimensity 900 и довольно редкой в этой ценовой категории защитой от воды в соответствии со степенью IP67. Ориентировочная цена смартфона в Европе составит 400 евро за базовую версию.

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