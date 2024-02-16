Samsung Galaxy A35 5G засветился в Google Play Console

В Google Play Console обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A35 5G, который еще не был представлен официально. Консоль подтвердила наличие 5-нанометровой однокристальной системы Samsung Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali G68, 6 ГБ оперативной памяти, экрана с разрешением 2340:1080 пикселей (плотность 450 PPI) и предустановленной операционной системы Android 14.

Ранее сообщалось о тройной тыльной камере, поддержке беспроводной связи Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, NFC и сотовых сетей пятого поколения, а также поддержке 25-Вт проводной зарядки. Официальный релиз Samsung Galaxy A35 5G ожидается в ближайшее время.
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