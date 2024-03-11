Samsung Galaxy A35 оценили в 380 долларов

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A35 5G, который оценен на европейском рынке в 380 и 450 евро за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется 6,6-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц, яркостью 550 кд/м2 и стеклом Gorilla Glass Victus, защитой от пыли и воды (степень IP67), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт, однокристальной системой Samsung Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G68 MP5, слотом для карты памяти microSDXC, фронтальной камерой на 13 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 5 Мп (макро), технологией защиты информации Samsung Knox Vault, ОС Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1 «из коробки» и гарантией четырех номерных обновлений операционной системы.