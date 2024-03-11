Samsung Galaxy A35 оценили в 380 долларов

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A35 5G, который оценен на европейском рынке в 380 и 450 евро за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется 6,6-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц, яркостью 550 кд/м2 и стеклом Gorilla Glass Victus, защитой от пыли и воды (степень IP67), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт, однокристальной системой Samsung Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G68 MP5, слотом для карты памяти microSDXC, фронтальной камерой на 13 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 5 Мп (макро), технологией защиты информации Samsung Knox Vault, ОС Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1 «из коробки» и гарантией четырех номерных обновлений операционной системы.

Vivo Y100i Power получил батарею на 6000 мач…
Компания Vivo представила смартфон Vivo Y100i Power, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкос…
Параметры Realme 12+ 5G рассекречены …
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились характеристики смартфона Realme 12+ 5G (RMX3866), …
Смартфон Meizu 21 Pro получит функции ИИ …
Сетевые источники сообщают, что смартфон Meizu 21 Pro получит функции искусственного интеллекта, как в др…
Опубликован официальный тизер Realme 12+…
Компания Realme опубликовала тизер, посвященный скорой презентации смартфонов Realme 12 и Realme 12+, кот…
Google Pixel 9 Pro показали на рендерах …
Авторитетный инсайдер OnLeaks и профильный ресурс Mysmartprice опубликовали качественные изображения флаг…
Honor X50 Pro официально слили в сеть до релиза…
С тех пор как компания Honor отделилась от компании Huawei, она сделала свой бренд смартфонов даже более …
Samsung Galaxy S24 Ultra оценили в 1300 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Galaxy S24 Ultra, которая обойдется…
Samsung Galaxy S24 будут обновлять семь лет …
Профильное издание Android Headlines поделилось новыми подробностями о линейке флагманских смартфонов Sam…
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor