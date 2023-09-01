Samsung Galaxy A35 получит графику от AMD

Ещё в марте этого года в сети возникла информация о том, что Samsung может использовать графику AMD RDNA в своих смартфонах среднего класса, но с тех пор в сети не было никакой информации по этому поводу даже от инсайдеров. Теперь мы узнали, что RDNA от AMD действительно может появиться в смартфонах Galaxy среднего класса — Galaxy A35 и Galaxy A55. Но рано радоваться — источник сообщил, что она не будет использоваться в играх и будет больше ориентирована на ISP, то есть на обработку изображений на аппаратном уровне. В слитой информации говорится о том, что будущие процессоры Exynos среднего класса, такие как Exynos 1480 и 1430, будут предлагать графику RDNA от AMD, что, безусловно, хорошо, потому что существенно продвинет устройства среднего уровня в плане производительности и возможностей.

При этом хотелось бы отметить, что это не первый случай, когда Samsung использует графику RDNA от AMD. Печально известный процессор Exynos 2200 уже был оснащён графикой AMD и даже предоставлял технологию трассировки лучей, но это никак не помогло процессору в гонке за популярность на рынке мобильных чипов. Но будем надеяться, что Samsung сможет использовать новую разработку максимально эффективно и тогда можно будет не переживать о том, что графика проигрывает конкурентам по рынку. Правда, тот факт, что графика появится только в смартфонах среднего класса, а не во флагманах, говорит о том, что производитель не совсем уверен в возможностях и преимуществах нововведения.