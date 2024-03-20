Samsung Galaxy A35 вышел в России

Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу смартфон Samsung Galaxy A35, который был представлен чуть больше недели назад. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 38 тысяч рублей, а вариант с 8/256 ГБ обойдется в 42 тысячи рублей.

Напомним, что новинка оснащается 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 550 кд/м2 и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP67, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, фирменным процесором Samsung Exynos 1380 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G68 MP5, слотом для карт памяти microSDXC, селфи-камерой на 13 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS) и 5 Мп (макро), технологией защиты информации Samsung Knox Vault, предустановленной операционной системой Android 14 с прошивкой One UI 6.1 и четырьмя гарантированными обновлениями ОС.
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