Samsung Galaxy A35 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A35, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие фирменной 5-нанометровой платформы Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G68 MP5, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Устройство с кодовым обозначением SM-A356U набрала 697 баллов в одноядерном и 2332 балла в многоядерном испытаниях соответственно. Столь низкие для данной платформы показателей производительности, скорее всего, связаны с тем, что перед нами прототип, а не финальный образец смартфона. При этом даже ориентировочная дата его выхода пока не сообщается.