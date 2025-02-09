Samsung Galaxy A36 5G засветился в сети

В базе данных регулятора FCC засветился смартфон Samsung Galaxy A36 5G, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило наличие адаптера питания мощностью 25 Вт. Ранее аппарат протестировали в бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Еще ранее сообщалось о 6,64-дюймовом AMOLED-экране, аккумуляторе ёмкостью 5000 мАч и тройной тыльной камере с немного измененным дизайном. Официальная презентация Samsung Galaxy A36 5G ожидается уже в марте этого года вместе с более дорогим Galaxy A56 5G.

Смартфон Redmi Turbo 4 готов к выходу …
Смартфон Redmi Turbo 3 был выпущен в апреле этого года, однако Xiaomi приписывают намерение представить н…
Глобальная версия OnePlus 13 выйдет в двух версиях памяти …
Набирающий популярность инсайдер MysteryLupin раскрыл подробности о глобальной версии флагманского смартф…
Флагман Xiaomi 15 Ultra засветился на фото …
В сети появилась фотография, на которой, как утверждается, изображен флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra…
Nothing Phone (3a) 5G получит 12 ГБ ОЗУ …
Профильное издание Androidheadlines поделилось подробностями о смартфонах Nothing Phone (3a) 5G и Phone (…
Смартфон OPPO A5 Pro получит защиту от воды…
Компания OPPO раскрыла подробности о смартфоне OPPO A5 Pro, который будет представлен в Китае 24 декабря.…
REDMI Turbo 4 сразу стал хитом продаж …
Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфона Redmi Turbo 4, который появился в китайской продаже пару …
Realme 14T 5G выйдет в трех версиях памяти…
Профильное издание 91mobiles поделилось подробностями о смартфоне Realme 14T 5G, который еще не был предс…
Смартфон Nubia Focus 2 5G засветился в сети …
В базе данных сразу нескольких регуляторов обнаружилось упоминание смартфона Nubia Focus 2 5G, что может …
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor