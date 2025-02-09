Samsung Galaxy A36 5G засветился в сети

В базе данных регулятора FCC засветился смартфон Samsung Galaxy A36 5G, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило наличие адаптера питания мощностью 25 Вт. Ранее аппарат протестировали в бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Еще ранее сообщалось о 6,64-дюймовом AMOLED-экране, аккумуляторе ёмкостью 5000 мАч и тройной тыльной камере с немного измененным дизайном. Официальная презентация Samsung Galaxy A36 5G ожидается уже в марте этого года вместе с более дорогим Galaxy A56 5G.