Samsung Galaxy A36 получит зарядку всего на 25 Вт

Samsung Galaxy A36 продолжает появляться в различных сертификационных списках, что обычно говорит о том, что производитель планирует в ближайшем будущем отправить гаджет в продажу. Например, сегодня грядущий смартфон получил сертификацию FCC. Процедура сертификации подтвердила поддержку 5G, Bluetooth, NFC и Wi-Fi, а также возможность быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт (да, для компании Samsung это является быстрой зарядкой, хотя, конечно, у других производителей скорость зарядки иногда раз в пять выше). Однако это противоречит прошлой сертификации, в которой указывалась поддержка 45-ваттной зарядки.

Возможно, это связано с тем, что разные организации тестировали устройство с разными адаптерами. Теоретически Galaxy A36 может поддерживать 45 Вт, но только при использовании соответствующего зарядного устройства и кабеля. Точные характеристики станут известны после официального анонса. Кроме того, стоит понимать, что мощность зарядки могут указывать для конкретного региона в мире (хотя это большая редкость и обычно так никто не делает). Ожидается также, что смартфон дебютирует до конца марта — согласно утечкам данных, Galaxy A36 получит процессор Snapdragon 6 Gen 3, аккумулятор на 5000 мАч, тройную основную камеру и AMOLED-дисплей. Стоимость новинки пока что сложно определить, но это явно представитель среднего класса, так что дорогим новый смартфон не будет. Это вполне разумно, учитывая, что низкая цена повышает общие продажи бренда.
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