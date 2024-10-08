Samsung Galaxy A36 засветился в сети

В базе данных IMEI обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A36, который еще не был представлен официально. Устройство фигурирует в двух версиях: SM-A366B/DS и SM-A366U для глобального рынка и для американского. По предварительным данным, презентация смартфона состоится в первом квартале следующего года одновременно с моделью Galaxy A56.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Samsung Galaxy A35 5G характеризуется 6,6-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц, яркостью 550 кд/м2 и стеклом Gorilla Glass Victus, защитой от пыли и воды (степень IP67), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт, однокристальной системой Samsung Exynos 1380, фронтальной камерой на 13 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 5 Мп (макро), технологией защиты информации Samsung Knox Vault и ОС Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1.