Samsung Galaxy A40 и его функции

2019-03-18, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Samsung Galaxy A40; [102]
Список беспроводных интерфейсов включает Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС и NFC. На нижнем торце корпуса разместится порт USB Type-C, также устройство получит 3,5-мм аудиоразъём. Заявленная ёмкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки — 3100 мАч. Габариты Samsung Galaxy A40 составят 144,3 х 69 х 7,9 мм, вес — 162 грамма.Основная камера будет состоять из трёх сенсоров, но источник сообщил о разрешении только двух из них: 16 (f/1.7) и 5 (f/2.2) мегапикселей. Фронтальная камера — на 25 Мп с диафрагмой f/2.0. Аппарат будет построен на базе процессора Exynos 7904 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, встроенной — 64 ГБ с возможностью расширения картой microSD. Из коробки гаджет получит Android 9.0 Pie.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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