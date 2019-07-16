Samsung Galaxy A40 получил поддержку Samsung Pay

Компания Samsung выпустила обновление для смартфона Samsung Galaxy A40, которое добавляет поддержку фирменной платежной системы Samsung Pay. Пока прошивка под номером A405FNXXU2ASG1 распространяется в Германии, но в скором времени она станет доступна и в других странах. Помимо Samsung Pay прошивка несет в себе свежий патч безопасности Android.

Galaxy A40 оборудован 5,9-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, фирменным процессором Exynos 7885, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 25 Мп, сдвоенной основной камерой на 16 Мп и 5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, модулем NFC для бесконтактных платежей, портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором на 3100 мАч и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с интерфейсом OneUI.