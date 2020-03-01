Samsung Galaxy A41 с тройной камерой на 48 Мп

В сети появились качественные рендеры нового смартфона Samsung Galaxy A41.

Samsung Galaxy A41 получит AMOLED дисплей Infinity-U на 6-6.4 дюйма и каплевидный вырез на экране для 25-мегапиксельной фронтальной камеры.

На задней стороне смартфона разместят основную камеру с тройным модулем. Где главный модуль получит 48 Мп. Также рядом с камерой разместят LED вспышку.

Смартфон также получит порт для зарядки USB-C и разъём для наушников и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

За производительность смартфона будет отвечать процессор MediaTek Helio P65 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. Смартфон будет работать на операционной системе Android 10.

Когда представят смартфон, информации пока что нет.