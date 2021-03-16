Samsung Galaxy A42 5G обновился до Android 11

Смартфон Samsung Galaxy A42 5G вышел на рынок в прошлом году с ОС Android 10 на борту. Теперь устройство получает новое обновление Android 11. Обновление содержит все стандартные функции Android 11 и последние улучшения One UI 3.1, такие как обновленный пользовательский интерфейс, улучшенные системные приложения, улучшенное управление медиаплеером, новые функции конфиденциальности и многое другое.

Обновление программного обеспечение с версией прошивки доступно владельцам устройства Samsung Galaxy A42 5G в Нидерландах. Изначально, компания намеревалась выпустить Android 11 с оболочкой One UI 3.0, но было принято решение предоставить более свежий пользовательский интерфейс One UI 3.1.
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