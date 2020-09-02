Samsung Galaxy A42 5G получил аккумулятор на 5000 мАч

Компания Samsung пополнила ассортимент среднеуровневых смартфонов моделью Galaxy A42 5G, который должен стать самой дешевой моделью корейского производителя с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинку оснастили 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом для селфи-камеры и тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп. Остальные характеристики, как и цена смартфона, будут объявлены позже. Предыдущие слухи прочили устройству восьмиядерную платформу Snapdragon 690, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти.

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