Samsung Galaxy A42 получит аккумулятор на 5000 мАч

В июне стало известно о том, что компания Samsung готовит к выходу смартфон Galaxy A42, а уже сегодня инсайдеры поделились подробностями о грядущей новинке. Итак, аппарат станет самой дешевой моделью в ассортименте Samsung с поддержкой мобильных сетей 5G. Смартфон также оснастят фирменной восьмиядерной платформой Exynos 880 с блоком 5G NR или одной из однокристальных систем MediaTek Dimensity, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч (Galaxy A41 имеет батарею всего на 3500 мАч), 128 ГБ встроенной флеш-памяти и основной камерой с тремя или четырьмя модулями. Ранее аналитики из TrendForce заявили, что за 2020 год будет продано около 235 млн 5G-смартфонов. Корейский производитель с долей в 12% займет третье место после Huawei и Apple.

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