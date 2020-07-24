Samsung Galaxy A42 получит аккумулятор на 5000 мАч

В июне стало известно о том, что компания Samsung готовит к выходу смартфон Galaxy A42, а уже сегодня инсайдеры поделились подробностями о грядущей новинке. Итак, аппарат станет самой дешевой моделью в ассортименте Samsung с поддержкой мобильных сетей 5G. Смартфон также оснастят фирменной восьмиядерной платформой Exynos 880 с блоком 5G NR или одной из однокристальных систем MediaTek Dimensity, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч (Galaxy A41 имеет батарею всего на 3500 мАч), 128 ГБ встроенной флеш-памяти и основной камерой с тремя или четырьмя модулями. Ранее аналитики из TrendForce заявили, что за 2020 год будет продано около 235 млн 5G-смартфонов. Корейский производитель с долей в 12% займет третье место после Huawei и Apple.