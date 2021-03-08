Samsung Galaxy A50 обновили до Android 11

Компания Samsung выпустила фирменную надстройку One UI 3.1 на базе Android 11 для популярного смартфона Galaxy A50. Прошивка A505FDDU7CUBC размером 1,9 ГБ привносит множество нововведений и мартовский патч безопасности Android.

Напомним, что выпущенный два года назад смартфон получил 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, восьмиядерный процессор Exynos 9610, до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру на 25 Мп, 5 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, а также подэкранный сканер отпечатков пальцев.