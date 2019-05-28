Samsung Galaxy A50 подешевел спустя три месяца

Линейка смартфонов Galaxy A продолжает дешеветь на азиатских рынках. Тремя неделями ранее в Индии упали цены на Samsung Galaxy A10, A20 и A30, теперь очередь дошла и до свежей модели A50.

Стандартная Galaxy A50 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти на борту подешевела на 22 доллара США (580 гривен). Таким образом, стоимость смартфона упала до 267 долларов (7,039 грн). Скидка на старшую версию с 6 ГБ ОЗУ еще солиднее — 36 долларов (949 гривен), её новая цена составляет 310 долларов (8,173 грн), то есть, почти сравнялась с прежней ценой младшей модели. Скорее всего, это временная акция летней распродажи, которую сейчас проводит Samsung для жителей южной страны. Высока вероятность, что вскоре скидки доберутся и до рынка СНГ.

Samsung Galaxy A50 ценят за ёмкий аккумулятор (4000 мАч), 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+, а также модуль NFC. В целом, смартфон считается одним из лучших в своей ценовой категории. Из недостатков стоит отметить плохую работу сканера отпечатков пальцев, а также жалобы пользователей на проблемы с производительностью. Судя по всему, это вызвано плохой оптимизацией процессора Exynos с фирменной оболочкой Samsung.