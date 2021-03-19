Samsung Galaxy A51 5G и A71 5G получают обновление One UI 3.1

Компания Samsung начал развертывание нового обновления для смартфонов Galaxy A51 5G и A71 5G. Эти смартфоны теперь получают обновление One UI 3.1 (Android 11).

Компания выпускает обновления прошивки с версией A516NKSU3CUC4 для Galaxy A51 5G и A716SKSU3CUC4 для Galaxy A71 5G. Этот конец бета-версии и выпуск стабильной версии был подтвержден на форумах сообщества Samsung. One UI 3.1 был представлен вместе с Galaxy S21 и предлагает множество функций, таких как обновленный пользовательский интерфейс, Private Share, удаление данных о местоположении GPS на изображениях, дополнительные виджеты экрана блокировки, фоновые видеозвонки, улучшенные стандартные приложения и многое другое.