Samsung Galaxy A51 5G засветился на сайте Samsung

Смартфон Samsung Galaxy A51 5G засветился на сайте компаний Samsung.

За производительность смартфона Samsung Galaxy A51 5G будет отвечать фирменный восьмиядерный процессор Exynos 980, который построен по 8-нанометровому техпроцессу. Процессор имеет восемь ядер: два Cortex-A77 и шесть Cortex-A55. ТАкже встроенный видеоускоритель Mali G76 и встроенный 5G-модем со скоростью передачи данных до 2.55 Гбит/с.

Смартфон выйдет на рынок с предустановленной операционной системой Android 10. Когда компания Samsung представят смартфон, информации пока что нет.