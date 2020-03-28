Samsung Galaxy A51 5G засветился на сайте Samsung

2020-03-28, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy A51 5G ; [18]
Смартфон Samsung Galaxy A51 5G засветился на сайте компаний Samsung.

За производительность смартфона Samsung Galaxy A51 5G будет отвечать фирменный восьмиядерный процессор Exynos 980, который построен по 8-нанометровому техпроцессу. Процессор имеет восемь ядер: два Cortex-A77 и шесть Cortex-A55. ТАкже встроенный видеоускоритель Mali G76 и встроенный 5G-модем со скоростью передачи данных до 2.55 Гбит/с.

Смартфон выйдет на рынок с предустановленной операционной системой Android 10. Когда компания Samsung представят смартфон, информации пока что нет.


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