Samsung Galaxy A51 показали на официальном рендере

Недавно искатель утечек OnLeaks поделился рендерами смартфона Samsung Galaxy A51, а сегодня в сеть утекло первое официальное изображение грядущей новинки. Судя по всему, нас ждет слегка измененный дизайн передней панели с тонкими рамками вокруг дисплея и крошечным вырезом для фронтальной камеры. Samsung Galaxy A51 прочат 6,5-дюймовый дисплей, фирменный чипсет Exynos 9611 и многомодульную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп. Официальный анонс смартфона ожидается 12 декабря.