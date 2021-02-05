Samsung Galaxy A51 получает обновление Android 11 с One UI 3.0

Для Galaxy A51 обновление будет иметь версию прошивки A515FXXU4DUB1. На данный момент развертывание происходит на территории России. Обновление содержит исправление безопасности Android от февраля 2021 года, а также стандартные функции Android 11. Будут доступны улучшенная цветовая схема и значки, улучшенные стандартные приложения, улучшенный темный режим и многое другое.
Компания Samsung начала выпускать обновление операционной системы Android 11 c пользовательским интерфейсом One UI 3.0 для своих устройств. Недавно смартфон Galaxy Note 10 Lite получил данное обновление, настал черед смартфона Galaxy A51 получить новую операционную систему.