Samsung Galaxy A51 получает обновление Android 11 с One UI 3.0

Компания Samsung начала выпускать обновление операционной системы Android 11 c пользовательским интерфейсом One UI 3.0 для своих устройств. Недавно смартфон Galaxy Note 10 Lite получил данное обновление, настал черед смартфона Galaxy A51 получить новую операционную систему.

Для Galaxy A51 обновление будет иметь версию прошивки A515FXXU4DUB1. На данный момент развертывание происходит на территории России. Обновление содержит исправление безопасности Android от февраля 2021 года, а также стандартные функции Android 11. Будут доступны улучшенная цветовая схема и значки, улучшенные стандартные приложения, улучшенный темный режим и многое другое.
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