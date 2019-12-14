Samsung Galaxy A51 с квадро камерой и батарея на 4000 мАч

Корейская компания Samsung анонсировала новый смартфон с названием Samsung Galaxy A51.

Смартфон оснастили 6.5 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана Full HD+ и с каплевидным вырезом по центру.

За производительность смартфона Samsung Galaxy A51 отвечает фирменный процессор Exynos 9611 в паре с 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ.

За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с мощностью зардяки 15 Вт.

На задней стороне смартфон оснастили квадро камерой. Главный сенсор получил 48 Мп с f/2.0, его дополняет широкоугольный сенсор на 12 Мп с углом охвата 123 градуса, камера для макросъёмки на 5 Мп и сенсор глубины на 5 Мп.

Селфи камера получила модуль на 32 Мп.

Смартфон будет работать сраху на операционной системе Android 10 и с фирменной оболочкой One UI 2.0.

Смартфон получил четыре расцветки корпуса и начальную цену от 350 долларов.