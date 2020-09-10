Samsung Galaxy A51 стал самым продаваемым смартфоном этого лета

Компания «Связной» объявила о том, что самым продаваемым смартфоном этого лета в России стал Samsung Galaxy A51. Он разошелся в количестве 8,8 млн штук. Также в тройку самых популярных моделей вошли бюджетные Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy A01 Core. Что до остальных производителей смартфонов, то за Samsung расположились Huawei и Xiaomi с 20,6 % и 16,9 % от общего количества продаж.

Напомним, что Samsung Galaxy A51 оснащается фирменным процессором Exynos 9611, от 4 до 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 точек и подэкранным дактилоскопом, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 12 Мп, 5 Мп датчиком глубины сцены и 5 Мп макрокамерой, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей на 4000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 15 Вт и предустановленной ОС Android 10 с оболочкой One UI 2.