Samsung Galaxy A51 в Европе за 390 евро

Если верить слухам социальных сетей и простор интернета, то смартфон компании Samsung, а именно модель Galaxy A51 выйдет на европейский рынок с ценником в 390 евро.

Когда Samsung Galaxy A51 появится в Европе пока что точно не известно, скорее всего в начале 2020 года.

Galaxy A51 получил 6.5-дюймовый Infinity-O AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. За работу смартфона отвечает фирменный процессор Exynos 9611 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт. Еще смартфон получил основную камеру с четырьмя модулями на 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп.