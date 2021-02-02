Samsung Galaxy A52 5G получит пастельные расцветки

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился качественными изображениями смартфона Samsung Galaxy A52 5G, который еще не был представлен официально. Аппарат должен получить корпус с размерами 159,9:75,1:8,4 мм, 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с подэкранным дактилоскопом, предустановленную операционную систему Android 11, батарею ёмкостью 4500 мАч, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 750G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 460 евро, а с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 510 евро. Официальный релиз ожидается в ближайшее время.