Samsung Galaxy A52 показали на фото

Сетевые источники поделились фотографиями смартфона Samsung Galaxy A52, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Отметим комплект поставки, в которой вошел кабель, адаптер питания и защитный чехол. Помимо прочих характеристик, упаковка подтверждает наличие защиты от пыли и воды по стандарту IP67.

Ранее сообщалось, что аппарат будет оснащаться 6,5-дюймовым Super AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопом, платформой Qualcomm Snapdragon 750G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч, фронтальной камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 12 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 5 Мп (датчик глубины), поддержкой сетей 5G, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 50 и NFC, быстрой зарядки на 25 Вт и предустановленной ОС Android 11.