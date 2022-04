Samsung Galaxy A52 получает обновление One UI 4.1 на базе Android 12

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 на базе Android 12 для смартфона Galaxy A52 5G, и теперь оно доступно для модели 4G, получившей One UI 4 в январе. Samsung Galaxy A52 является самым продаваемым смартфоном, работающим на операционной системе Android. Обновление привносит стандартные улучшения и функции (дизайн и функциональность) Android 12 и One UI 4.1 в Samsung Galaxy A52.

Напомним, что смартфон Samsung Galaxy A52 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080p+ и частотой обновления 90 Гц. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5, а корпус смартфона соответствует степени защиты IP67. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Samsung Galaxy A52 5G построен на платформе Snapdragon 750G. Селфи-камера в устройстве на 32 МП, основная камера в свою очередь на 64 МП. Есть встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъем для наушников и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.