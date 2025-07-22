Представлен телефон HMD 102 4G с ИИ-помощником

Компания HMD выпустила в китайскую продажу кнопочный телефон HMD 102 4G, который оценен в эквивалент 23 долларов. Новинка оснащается 2,0-дюймовым ЖК-дисплеем, слотом для карты памяти microSD 32 ГБ, двойным светодиодным фонариком, портом USB Type-C, FM-радио, для работы которого не требуются наушники, 3,5-мм аудиогнездом, помощником на базе искусственного интеллекта DeepSeek, который работает через голосовые вопросы, функцией голосового пробуждения для совершения звонков, добавления будильника и других функций, двумя слотами для Nano-SIM-карт и поддержкой сотовых сетей четвертого поколения.

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